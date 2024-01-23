Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО
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Российский военнослужащий снял уничтоженную бронетехнику рядом с временно оккупированным населенным пунктом Крынки Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтоженные российский БТР-82А и танк. По словам оккупанта, украинские бойцы с правого берега Херсонщины атаковали технику дронами-камикадзе.
"Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел", - говорит россиянин.