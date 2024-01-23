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Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО

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Российский военнослужащий снял уничтоженную бронетехнику рядом с временно оккупированным населенным пунктом Крынки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтоженные российский БТР-82А и танк. По словам оккупанта, украинские бойцы с правого берега Херсонщины атаковали технику дронами-камикадзе.

"Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел", - говорит россиянин.

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Топ комментарии

  • Pavel Bortsevych
    Эти гостинцы будут постоянно, пока вы не уберетесь обратно в свои **..ня. Неужели мозги совершенно атрофированы, чтобы осознать эту простую истину? Поражаюсь тупости этих д**илов
  • Vsevolod Twerd 2c74ec35
    Ти не уважно дивився. Цап на відео коментує "а вот єщьо димітса".
  • Olexa Pluzh
    нарот-гній армія-підор/мародер
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