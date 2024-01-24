Новости Видео • Война

Группа оккупантов беспомощно бегает вдоль лесополосы под прицельным обстрелом бойцов 128-й ОГШБр. ВИДЕО беспилотника

13 45212
Бойцы 128-й ОГШБр с помощью гранатометов и минометов заставили штурмовую группу оккупантов отказаться от идеи штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попытки вражеских штурмовых действий опубликована в соцсетях.

"Так выглядит мясной штурм путинских суицидников - во весь рост, без поддержки бронетехники. Горные штурмовики 128-й Закарпатской бригады с помощью АГС и минометного огня пресекают попытку атаки со стороны российских оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские защитники атаковали замаскированную вражескую САУ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    То не пацани, то смердючі свнособаки, хробаки. Вони мені нагдують тарганів яких щойно спреєм обдали
  • Mod Dom
    таргани
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    🤣🤣🤣🤣
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости