Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде: "Рассчитываем на конструктивный и практический диалог". ВИДЕО
4 73228
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.
Также Фицо заявил, что в Киеве "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".