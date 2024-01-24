Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде: "Рассчитываем на конструктивный и практический диалог". ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.

Также Фицо заявил, что в Киеве "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".

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