Подполковник 68-й ОЕБр Николов: "Я готов командовать ротой зэков. Нужны полномочия". ВИДЕО
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Подполковник ВСУ Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады - не только легендарная фигура на фронте с 2014 года, но и специалист по мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, корреспонденты проекта "Бутусов плюс" обсудили с украинским воином самые горячие темы. В частности, о тотальной мобилизации всех мужчин и женщин с 18 лет, качестве личного состава, возможности и необходимости мобилизовывать заключенных.