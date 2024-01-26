Подполковник 68-й ОЕБр Николов: "Я готов командовать ротой зэков. Нужны полномочия". ВИДЕО

Подполковник ВСУ Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады - не только легендарная фигура на фронте с 2014 года, но и специалист по мобилизации.