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Подполковник 68-й ОЕБр Николов: "Я готов командовать ротой зэков. Нужны полномочия". ВИДЕО

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Подполковник ВСУ Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады - не только легендарная фигура на фронте с 2014 года, но и специалист по мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, корреспонденты проекта "Бутусов плюс" обсудили с украинским воином самые горячие темы. В частности, о тотальной мобилизации всех мужчин и женщин с 18 лет, качестве личного состава, возможности и необходимости мобилизовывать заключенных.

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Топ комментарии

  • Eva Low
    Серед так званих ЗЕКів також є різні люди. Багато з них відбувають покарання за чисельні крадіжки, економічні злочини, скоєння ДТП і бажають , замість колонії, воювати. Чому не дати їм таку можливість ?
  • Олександр САТ РЕМ
    Давай краще про мобілізацію депутатів та чиновників вищого ешелону . А то сюр виходить - Підпіздєнт - Верховний Гавнокомандуючий - не служив і 4 рази ухилянт .

    Не буде в країні порядку доки керівні посади в країні будуть займати люди , які не відслужили реально на нулі
  • Vlad Hof
    Но только не так как этот подполковник предлагает. Он хочет чтобы из них формировались отдельные отряды по примеру лаптеногих. Это просто копирование шаблонное вагнеров и шторм z. Если человек добровольно идет воевать то пусть идет в обычное подразделение.
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