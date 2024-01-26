Бойцы ССО атакуют вражескую позицию и захватывают в плен двух оккупантов. ВИДЕО боя
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Украинские воины захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов на донецком направлении.
Как сообщают Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами штурма позиции оккупантов опубликована на странице ССО в соцсетях.
"Операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении. Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из гранатомета RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла. Воины ССО зачистили опорный пункт, двое военнослужащих противника взяли в плен", - отмечают бойцы в комментарии к записи.