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Бойцы ССО атакуют вражескую позицию и захватывают в плен двух оккупантов. ВИДЕО боя

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Украинские воины захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов на донецком направлении.

Как сообщают Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами штурма позиции оккупантов опубликована на странице ССО в соцсетях.

"Операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении. Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из гранатомета RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла. Воины ССО зачистили опорный пункт, двое военнослужащих противника взяли в плен", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

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Топ комментарии

  • Al Kw
    Це паралельна реальність... Вчора, сьогодні і завтра. Пройти це поле, зробити справу і, дай Бог, повернутися! Це дикий виклик, неймовірний адреналін і невимовний життєвий досвід. Ці люди можуть називати себе Воїнами. Слава Героям України!
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
  • boris petrik
    Це не джинси, це нижня частина масккостюмів для зими. Коли підходили ,вочевидь по снігу, масккостюми виконували свою роль. . Далі, при бойовому зближенні, верх не потрібен, з-під нього не дістанеш бк ,а це треба робити швидко в умовах бою. Тому верхню частину зняли і сховали в рюкзаки. А штани залишились - ніколи було знімати. Якось так.
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