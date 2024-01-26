FPV-дрон "Диких Шершнів" ликвидировал двух оккупантов, дравшихся между собой в кустах. ВИДЕО
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Украинские воины с помощью FPV-дрона "Диких Шершнів" ликвидировали двух оккупантов, устроивших драку между собой на своей позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого заметили оккупантов, лупцевавших друг друга, и передали координаты операторам из ударного подразделения "Булава". Те, в свою очередь, нанесли удар "примирения".
Мы продолжаем сбор на FPV-дроны "Дикі Шершні" и призываем наших читателей присоединиться к нему.
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