FPV-дрон "Диких Шершнів" ликвидировал двух оккупантов, дравшихся между собой в кустах. ВИДЕО

Украинские воины с помощью FPV-дрона "Диких Шершнів" ликвидировали двух оккупантов, устроивших драку между собой на своей позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого заметили оккупантов, лупцевавших друг друга, и передали координаты операторам из ударного подразделения "Булава". Те, в свою очередь, нанесли удар "примирения".

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