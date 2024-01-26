Глава МИД Дании Расмуссен приехал в Украину. Среди ночи ему пришлось спуститься в укрытие. ВИДЕО+ФОТО
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В Украине находится с визитом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.
Об этом он сообщил в своем инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.
Расмуссен отметил, что это уже четвертый его визит в Украину.
"Отдохнули не совсем хорошо, поскольку прошлой ночью раздавалась воздушная сирена, и нам пришлось идти в защитную комнату отеля. Нам повезло и с теплом и с водой. Так везет далеко не всем украинцам, которые постоянно живут с воздушными тревогами", - написал он.
Расмуссен не уточнил, в каком городе ночевал. В течение ночи Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения на части территории Украины.
Официально о визите Расмуссена не сообщалось.
25 января Расмуссен был с визитом в Кишиневе, где принял участие в открытии посольства Дании.