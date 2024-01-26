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Глава МИД Дании Расмуссен приехал в Украину. Среди ночи ему пришлось спуститься в укрытие. ВИДЕО+ФОТО

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В Украине находится с визитом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Об этом он сообщил в своем инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.

Расмуссен отметил, что это уже четвертый его визит в Украину.

"Отдохнули не совсем хорошо, поскольку прошлой ночью раздавалась воздушная сирена, и нам пришлось идти в защитную комнату отеля. Нам повезло и с теплом и с водой. Так везет далеко не всем украинцам, которые постоянно живут с воздушными тревогами", - написал он.

Расмуссен не уточнил, в каком городе ночевал. В течение ночи Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения на части территории Украины.

Официально о визите Расмуссена не сообщалось.

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Ларс Люкке Расмуссен перебуває з візитом в Україні та спустився в укриття через тривогу.

Ларс Люкке Расмуссен опубликовал фото из укрытия, в которое спускался ночью из-за воздушной тревоги.

25 января Расмуссен был с визитом в Кишиневе, где принял участие в открытии посольства Дании.

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    В российскому Виборгу бавовна. Зямля задражала, столб дыма видно за несколько десятков км вещает патриот https://t.me/operativnoZSU_chat/185061
  • Luk Viktor
    ну не на курорт приїхав......
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    із песиками уже можна, кажуть....
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