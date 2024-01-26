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Россияне хотят укрепить границу с Украиной работниками ФСБ, - перехват ГУР МО. АУДИО

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В России формируют отряды из подразделений пограничной службы ФСБ по укреплению границы с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора от 25 января 2024 между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.

Сформированные подразделения пограничной службы ФСБ планируют разместить на пограничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном залоге города Очамчире, говорится о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Так у них пограцы и относятся к ФСБ. Все погранцы.
  • govtva
    Будет мужикам из РДК на кого охотится.
  • Микола Марченко 1f04cce8
    Касапський скальп однаковий - зайвохромосомний..
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