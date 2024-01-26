Россияне хотят укрепить границу с Украиной работниками ФСБ, - перехват ГУР МО. АУДИО

В России формируют отряды из подразделений пограничной службы ФСБ по укреплению границы с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора от 25 января 2024 между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.

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Сформированные подразделения пограничной службы ФСБ планируют разместить на пограничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном залоге города Очамчире, говорится о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку".

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