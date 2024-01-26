Воинам ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр" нужны противотепловизионные пончо: спасают от ночных обстрелов и позволяют продвинуться дальше линии фронта. ВИДЕО

Противотепловизионные пончо спасают жизни украинских бойцов и дают возможность продвинуться дальше линии фронта. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на их приобретение для воинов ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр"