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Воинам ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр" нужны противотепловизионные пончо: спасают от ночных обстрелов и позволяют продвинуться дальше линии фронта. ВИДЕО

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Противотепловизионные пончо спасают жизни украинских бойцов и дают возможность продвинуться дальше линии фронта. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на их приобретение для воинов ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Об этом сообщила волонтер Екатерина Чижик, передает Цензор.НЕТ.

"СРОЧНЫЙ СБОР!!!

Ежедневно бойцы на фронте получают разной степени ранения из-за ночных обстрелов дронами рашистов, оснащенных тепловизорами.

Противотепловизионные пончо спасают жизни наших бойцов и дают возможность продвинуться дальше линии фронта.

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На видео 40 ОСБ, которые используют эти пончо и сделали видео по нашей просьбе для других подразделений.

30 противотепловизионных пончо для ССО (подразделение моего погибшего мужа)

8 противотепловизионных пончо для 93 ОМБР "Холодный Яр"

Цель: 98 800.00 ₴

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