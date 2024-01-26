Воинам ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр" нужны противотепловизионные пончо: спасают от ночных обстрелов и позволяют продвинуться дальше линии фронта. ВИДЕО
4 6998
Противотепловизионные пончо спасают жизни украинских бойцов и дают возможность продвинуться дальше линии фронта. Волонтеры просят украинцев помочь в сборе средств на их приобретение для воинов ССО и 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Об этом сообщила волонтер Екатерина Чижик, передает Цензор.НЕТ.
"СРОЧНЫЙ СБОР!!!
Ежедневно бойцы на фронте получают разной степени ранения из-за ночных обстрелов дронами рашистов, оснащенных тепловизорами.
Противотепловизионные пончо спасают жизни наших бойцов и дают возможность продвинуться дальше линии фронта.
На видео 40 ОСБ, которые используют эти пончо и сделали видео по нашей просьбе для других подразделений.
30 противотепловизионных пончо для ССО (подразделение моего погибшего мужа)
8 противотепловизионных пончо для 93 ОМБР "Холодный Яр"
Цель: 98 800.00 ₴
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/8N58wV8DDf
Номер карты банки
5375 4112 1433 7193" - говорится в сообщении.