Создаем новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 702-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы даем старт основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И не только с теми, кто более заметен. Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия "Сделано в Украине" - это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, которые создают рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе.

Правительство вместе с Офисом, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы. Главная задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями – тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности между правоохранителями и предпринимателями.

Нуждаемся в большей уверенности для бизнеса и большей легальной, "белой" экономики для Украины. Нужно больше украинских производств, больше украинского продукта разных отраслей. Только что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм – Совет по вопросам предпринимательства, – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и нашего, украинского продукта", - рассказал Зеленский.