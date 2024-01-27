Наши защитники обезвредили вражеские РЭБ и пушку Д-30 в Олешковском лесу Херсонской области. ВИДЕО
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Украинские воины обезвредили новейший вражеский РЭБ 330Ж "Житель" в Олешковском лесу. Кроме редкой станции препятствий "Житель" украинские военные попали в пушку Д-30 оккупантов.
Воины сил обороны показали кадры уничтожения российской системы РЭБ 330Ж "Житель" в Херсонской области. Видео было опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
Станцию Р-330Ж "Житель" россияне применяют для обнаружения радиосигналов, создания помех и глушения связи. Она создает проблемы пользователям GPS и мобильной связи.
Техника может подавлять работу наземной аппаратуры в радиусе около 25 километров, а оборудование на летательных аппаратах – не менее 50 километров.