Наши защитники обезвредили вражеские РЭБ и пушку Д-30 в Олешковском лесу Херсонской области. ВИДЕО

Украинские воины обезвредили новейший вражеский РЭБ 330Ж "Житель" в Олешковском лесу. Кроме редкой станции препятствий "Житель" украинские военные попали в пушку Д-30 оккупантов.

Воины сил обороны показали кадры уничтожения российской системы РЭБ 330Ж "Житель" в Херсонской области. Видео было опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Станцию Р-330Ж "Житель" россияне применяют для обнаружения радиосигналов, создания помех и глушения связи. Она создает проблемы пользователям GPS и мобильной связи.

Техника может подавлять работу наземной аппаратуры в радиусе около 25 километров, а оборудование на летательных аппаратах – не менее 50 километров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Момент уничтожения танка оккупантов операторами БпЛА 103-й отдельной бригады территориальной обороны. ВИДЕО