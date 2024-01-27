Мы приблизились к справедливому решению по вопросу конфискации российских активов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам отметил, что ситуация с конфискацией российских активов развивается в позитивном русле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.

В вечернем обращении Зеленский отметил: "Хочу отметить результаты коммуникации с партнерами по российским активам: за этот месяц мы приблизились к требуемому решению, которое будет справедливым.

Все российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц – имеющихся в различных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от российской агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Благодарю каждую и каждого, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости.

И, конечно, санкции. Нужен новый санкционный пакет Евросоюза, и мы готовим его. А также готовим новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.

Каждое проявление давления на Россию – это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине – это защита жизни. Я благодарен всем, кто из Украины! Спасибо всем, кто борется и работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей!"

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