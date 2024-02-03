Детонация боекомплекта вражеской БМП-2 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушка на Бахмутском направлении ударными дронами уничтожили вражескую БМП-2 и миномет 82 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожить вражескую БМП удалось с помощью всего двух FPV-дронов. Собственно первым ударом украинские военные попали прямо в люк машины, тем самым ликвидировав экипаж, а второй удар полностью обезвредил российскую БМП и вызвал детонацию, полностью уничтожившую технику оккупантов.

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