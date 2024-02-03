Спецназовцы СБУ уничтожили за неделю 11 танков и 28 ББМ оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ за прошедшую неделю поразили: 11 танков, 28 ББМ, 24 артиллерийские системы, 2 системы ПВО, 6 средств радиоэлектронной разведки и борьбы, 73 единицы военного транспорта, системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М" , почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, 2 склада с боеприпасами оккупантов. Кроме того, спецназовцы ликвидировали 194 российских захватчика.