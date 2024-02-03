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Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО

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Воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ночью ударными октокоптерами и FPV-дронами атаковали российских оккупантов. Наши бойцы перехватили диалоги оккупантов, где они рассказывали о потерях среди своих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Почти все 200 или 300, нужна помощь! Что мне делать? Я один тут, бл#дь, стою!", - кричал оккупант.

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Топ комментарии

  • Amber
    У кацапа предсмертна агонія і істерика

    Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
  • zakvova
    Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
  • Gary Grant
    А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
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