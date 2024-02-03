Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО
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Воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ночью ударными октокоптерами и FPV-дронами атаковали российских оккупантов. Наши бойцы перехватили диалоги оккупантов, где они рассказывали о потерях среди своих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Почти все 200 или 300, нужна помощь! Что мне делать? Я один тут, бл#дь, стою!", - кричал оккупант.