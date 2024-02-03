Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ночью ударными октокоптерами и FPV-дронами атаковали российских оккупантов. Наши бойцы перехватили диалоги оккупантов, где они рассказывали о потерях среди своих.