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Продолжаются восстановительные работы в энергетике в регионах, где были удары российских ракет, - Зеленский. ВИДЕО

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Вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности, Кривой Рог: энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Укрэнерго в регион, всех необходимых специалистов и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех задействованных работников.

Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину! Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться!"

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Топ комментарии

  • Ольга Пелле
    Нахрена воно тут? Мало кіздомарафона?
  • albano miner
    ..сподіваймося, шо то хоча б не перша лєді Найвеличнівшивого й досі розсилає координати для ракетних ударів кацапні?
    Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
  • ZoV KobZona
    Недонаполеон, лучше расскажи, что вы там с Ху#лом и Дерьмаком насчёт Залужного решили.
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