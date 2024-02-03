Тимошенко назвала законопроект о мобилизации репрессивным. ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" раскритиковала новую редакцию законопроекта о мобилизации, назвав его еще более репрессивным и антиконституционным. По ее убеждению, этот закон не усугубит, а наоборот - ослабит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Тимошенко на YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Новый законопроект о мобилизации, как и предыдущий, - не просто обычный нормативный акт. Это не просто ошибка и нарушение Конституции. Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", – заявила Тимошенко.

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По ее мнению, нормы этого законопроекта никак не помогут пополнить ряды украинского войска на фронте. В частности, она считает, что каждый отслуживший более 18 месяцев воин должен получить право на отпуск или демобилизацию, а на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона.

"Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию в и без того травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо", - добавила Тимошенко.

Также политик убеждена, что Украине нужна добровольная и справедливая мобилизация. В то же время правительственный законопроект предусматривает прямо противоположное.

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Кроме этого, по ее мнению, мы не можем допустить мобилизацию людей с инвалидностью, родителей-одиночек, многодетных родителей, заботящихся об одиноких пожилых людях или лицах с инвалидностью. Вместе с тем, законопроект должен содержать гарантии льгот и выплат ветеранам, раненым и семьям погибших.

"Наша команда сделает все возможное, чтобы ни одного элемента насилия над людьми в документе не осталось. Я убеждена, что украинцы способны защищать свою землю добровольно и мотивированно", - добавила она.

Тимошенко также добавила, что проведет переговоры со всеми лидерами фракций в парламенте, чтобы окончательно отклонить этот законопроект.