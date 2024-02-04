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Стрелок-санитар из 47 ОМБр Елена Рыж спасает жизнь бойцов на поле боя: "Пока я могу воевать, держать оружие и быть на передовой - я буду это делать". ВИДЕО

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До полномасштабного вторжения России в Украину Елена Рыж вела свой бизнес и являлась ресторатором. Сейчас она в штурмовом подразделении 47-й отдельной механизированной бригады спасает жизнь людей. На поле боя Елена стала стрелком-санитаром.

Наверное, многие читатели помнят Елену Рыж и ее действия во время штурма российских войск наших позиций под Авдеевкой. Сегодня предлагаем посмотреть большое интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс со штурмовиком группы Олега Сенцова 47-й ОМБр.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щира вдячність та повага.Бережи Боже всіх хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.
  • Olga A 6130c05e
    Слава нашим Героїням!
  • старий Сірко
    що така великоскрепна людина робе на Цензорі.?
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