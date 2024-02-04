Стрелок-санитар из 47 ОМБр Елена Рыж спасает жизнь бойцов на поле боя: "Пока я могу воевать, держать оружие и быть на передовой - я буду это делать". ВИДЕО

До полномасштабного вторжения России в Украину Елена Рыж вела свой бизнес и являлась ресторатором. Сейчас она в штурмовом подразделении 47-й отдельной механизированной бригады спасает жизнь людей. На поле боя Елена стала стрелком-санитаром.