Стрелок-санитар из 47 ОМБр Елена Рыж спасает жизнь бойцов на поле боя: "Пока я могу воевать, держать оружие и быть на передовой - я буду это делать". ВИДЕО
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До полномасштабного вторжения России в Украину Елена Рыж вела свой бизнес и являлась ресторатором. Сейчас она в штурмовом подразделении 47-й отдельной механизированной бригады спасает жизнь людей. На поле боя Елена стала стрелком-санитаром.
Наверное, многие читатели помнят Елену Рыж и ее действия во время штурма российских войск наших позиций под Авдеевкой. Сегодня предлагаем посмотреть большое интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс со штурмовиком группы Олега Сенцова 47-й ОМБр.