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Максимальное уважение, благодарность всем воюющим и работающим ради государства, - Зеленский 4 февраля посетил Запорожскую и Днепропетровскую области. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля выступил с традиционным видеообращением, в котором рассказал о рабочем визите в Запорожскую и Днепропетровскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Утром – Работино, одна из самых жестких частей фронта, Запорожское направление. Лично поблагодарил воинов, наградил непосредственно на передовой пятерых из лучших – тех, кто отличился в боях в течение этих недель.

День – Воздушное командование "Схід". Доклад и подробный разговор о защите неба над Днепровщиной. Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны.

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Сейчас – Кривой Рог, весь район и другие громады области, совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЕБ. Восстановление энергомощностей. Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждую ремонтную бригаду.

Максимальное уважение, благодарность всем, кто воюет ради государства, работает ради Украины, украинцам и всем, кто помогает – каждому волонтеру, каждому волонтерскому сообществу. Всем, кто в государстве и вместе с государством".

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Топ комментарии

  • kelt kant
    гнусавопикий зрадник, ти маєш щовечора каятися на колінах перед українським народом за твою зраду та злочини, за зраду та злочини твоєї шобли. і ці відосики будуть користуватися шаленою популярністю, бо вже начасі, вован... може тоді тебе просто посадять за зраду, а не знищать, як диверсанта.
  • 133133
    в чому конкретно, крім відосиків, виражається твоя подяка ?
  • НБ
    Краще б цей поц відвідав психіатра...
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