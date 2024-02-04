Максимальное уважение, благодарность всем воюющим и работающим ради государства, - Зеленский 4 февраля посетил Запорожскую и Днепропетровскую области. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Утром – Работино, одна из самых жестких частей фронта, Запорожское направление. Лично поблагодарил воинов, наградил непосредственно на передовой пятерых из лучших – тех, кто отличился в боях в течение этих недель.
День – Воздушное командование "Схід". Доклад и подробный разговор о защите неба над Днепровщиной. Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны.
Сейчас – Кривой Рог, весь район и другие громады области, совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЕБ. Восстановление энергомощностей. Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждую ремонтную бригаду.
Максимальное уважение, благодарность всем, кто воюет ради государства, работает ради Украины, украинцам и всем, кто помогает – каждому волонтеру, каждому волонтерскому сообществу. Всем, кто в государстве и вместе с государством".