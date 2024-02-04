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Зеленский в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел области. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Кривой Рог, где провел совещание по водоснабжению и защите объектов энергетики городов и сел Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Кривой Рог. Провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в частности, Никополя, Марганца, Покрова, части Кривого Рога и Криворожского района. Говорили о защите критической инфраструктуры, усилении мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ, восстановлении энергомощностей. Отдельный доклад – защита от диверсантов и коллаборантов. Спасибо всем, кто работает ради безопасности региона. Спасибо всем, кто восстанавливает нашу инфраструктуру после ударов врага".

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Совок совком боже яке воно совдеповське це треба презу вирішувати усе Ваш піар дуже смердить після спроби відставки Залужного
  • Старый зольдат
    Мама с папой в Италии. Чі вони дурні тут з нами сідіти під обстріламі?
  • Старый зольдат
    До речі, порофоботи, ви даремно тут гоните на ВладімОлександровича. Він дуже обізнана людина. Осьб дивиться самі, провів нараду з питань ППО там, тут провів нараду з питань енергетиці та водопостачання, там проведе нараду з питань фекальних стіків та проблем каналізації, потім проведе нараду з питань ********* бачення веденя контактного бою рядовим складом ЗСУ, з головним сержантом проводив нараду з питань реформи сержантській реформи чі то форми, медична сфера у нього на особистому контролі, я вже не кажу про наради з питань асфальтоукладання, закупивлі барабанів та відбудови стадіонів і підвищення тарифів на опалення з електроенергією для населення та багато іншого. І все це потужно, дуже потужно. А до травня 2019 року він міг тількі імітувати гру піпіською на роялі, серити на Україну та украінців і красти грощі сумісно з Беней. І скажить мені, шо він не найвЯлічайша особистисть **********. Потужна така особистість. Так шо вам шах та мат, порохоботи.
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