Z-пропагандист Калашников о разгроме колонны бронетехники армии РФ вблизи Новомихайловки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВИДЕО

Z-пропагандист Максим Калашников пожаловался на работу украинских операторов дронов, уничтоживших колонну российской бронетехники вблизи Новомихайловки

Как сообщает Цензор.НЕТ, Калашников признал бесперспективность устаревших тактических действий российской армии и призвал найти другой стиль ведения войны.

"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - подытожил пропагандист.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА