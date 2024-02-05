Z-пропагандист Калашников о разгроме колонны бронетехники армии РФ вблизи Новомихайловки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВИДЕО
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Z-пропагандист Максим Калашников пожаловался на работу украинских операторов дронов, уничтоживших колонну российской бронетехники вблизи Новомихайловки
Как сообщает Цензор.НЕТ, Калашников признал бесперспективность устаревших тактических действий российской армии и призвал найти другой стиль ведения войны.
"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - подытожил пропагандист.