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Z-пропагандист Калашников о разгроме колонны бронетехники армии РФ вблизи Новомихайловки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВИДЕО

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Z-пропагандист Максим Калашников пожаловался на работу украинских операторов дронов, уничтоживших колонну российской бронетехники вблизи Новомихайловки

Как сообщает Цензор.НЕТ, Калашников признал бесперспективность устаревших тактических действий российской армии и призвал найти другой стиль ведения войны.

"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - подытожил пропагандист.

Читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии

  • alex j
    Eхал руZZкий убивать,а его убили...

    Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

    Не понятно ведь за что,

    По какой причине,

    Ведь он ехал убивать, а его убили.....
  • Gary Grant
    Пакажі,как нада ваєвать.....і здохни.
  • Валентин Коваль 7c749467
    А для чого иому перемога -- утилізація
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