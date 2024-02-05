Уничтожен российский дрон минирования на Таврическом направлении, - Тарнавский. ВИДЕО

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили и обезвредили 143 БПЛА российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

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"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео", - отметил он.

За минувшие сутки в зоне ОСГВ "Таврія" россияне нанесли 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, произошло 38 боевых столкновений, оккупанты совершили 788 артиллерийских обстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.

Общие потери врага за минувшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - добавил Тарнавский.

Также нейтрализованы и уничтожены 143 БПЛА россиян.

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