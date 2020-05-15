Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС, йдеться у заяві регулятора, поширеній у п'ятницю. Для Nord Stream 2 це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину.

Агентство зазначає, що "заявку Nord Stream 2 AG на звільнення від регулювання частини "Північного потоку-2" було відхилено", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Акціонерне товариство Nord Stream 2 направило заявку у Федеральне мережеве агентство ФРН про звільнення від норм газової директиви на початку 2020 року. Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року. Газопровід Nord Stream 2 добудований не був. У заявці акціонерного товариства наводився той аргумент, що поняття "добудовано" або "закінчено" не потрібно трактувати вузько, але регулятору цього здалося недостатньо.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник так прокоментував це рішення: "Велика перемога в Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний поток-2" виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!".

Фахівці вважають, що власник Nord Stream 2 подасть апеляцію до Вищого земельного суду Дюссельдорфа.

4 квітня минулого року Європарламент затвердив оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, які не входять до союзу, зокрема Nord Stream 2 ("Північний потік-2"). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Для Nord Stream 2 це може означати, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.