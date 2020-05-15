Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація

Україну очікує подальша депопуляція та деіндустріалізація.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав бізнесмен Ігор Тинний, який входить до десятки найбільших інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ), зокрема ГЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Провели з колегами три години наради з Прем'єр-міністром та членами уряду з питання врегулювання проблем із "зеленою" енергетикою і ринку електроенергетики загалом. Вийшов звідти з чітким розумінням, що розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація, консервація старих проблем, соціалістична риторика, як і раніше, на жаль, домінує. Країну чекає подальша депопуляція і деіндустріалізація, повільний відтік робочої сили через еміграцію та вимирання", - розповів він.

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Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

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