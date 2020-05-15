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У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

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У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко
За добу ще 56 киян заразилися коронавірусом, серед них 10 дітей та 9 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна особа. Загалом за цей час - 43 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 27 жінок віком від 21 до 78 років та 2 дівчинки 9 і 13 років. А також 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 11 осіб. Загалом коронавірус перемогли 200 мешканців столиці.

"З огляду на таку кількість хворих - ми маємо результати "відпочинку" киян на травневі свята. Компаніями на природі, компаніями в місті, недотримання дистанції та правил безпеки. А 10 хворих дітей на добу - це і дитячі майданчики, і повна недбалість батьків! Хоч ми і почали перший етап послаблення обмежень, відвідувати дитячі майданчики в місті заборонено! Я вже звертався: не відпускайте більш старших дітей одних гуляти, проводити час у великих компаніях однолітків. Ви відповідальні за здоров'я та безпеку своєї дитини!" - наголосив Кличко.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • вау
    Фотодоказательство того, что IQ может иметь отрицательную величину !

    В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 1695
  • ВКЛ_это_мы_01
    И сколько в Беларуси зараженных на тысячу населения только по официальным данным?

    "Шутка" из байнета:
    - Как на беларуском будет короновирус?
    - Пневмония.
  • Сергей Васильев #322886
    как можно угробить то, что некоторые талантливые свадебные фотографы и актеры комического жанра уже угробили за прошедший год
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