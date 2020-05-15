У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна особа. Загалом за цей час - 43 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.
Серед захворілих 27 жінок віком від 21 до 78 років та 2 дівчинки 9 і 13 років. А також 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від одного місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 11 осіб. Загалом коронавірус перемогли 200 мешканців столиці.
"З огляду на таку кількість хворих - ми маємо результати "відпочинку" киян на травневі свята. Компаніями на природі, компаніями в місті, недотримання дистанції та правил безпеки. А 10 хворих дітей на добу - це і дитячі майданчики, і повна недбалість батьків! Хоч ми і почали перший етап послаблення обмежень, відвідувати дитячі майданчики в місті заборонено! Я вже звертався: не відпускайте більш старших дітей одних гуляти, проводити час у великих компаніях однолітків. Ви відповідальні за здоров'я та безпеку своєї дитини!" - наголосив Кличко.