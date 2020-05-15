Шмигаль вітає рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під правил газової директиви ЄС: Українська ГТС залишається надійним партнером Європи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вітає рішення Федерального мережевого агентства ФРН відмовити у звільненні "Північного потоку-2" від правил оновленої Газової директиви Європейського Союзу.

Про це йдеться в заяві Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі своєї сторони, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у питанні забезпечення транзиту енергоресурсів", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Раніше Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС

4 квітня минулого року Європарламент ухвалив оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до союзу, в тому числі Nord Stream 2 ("Північний потік 2"). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Для Nord Stream 2 це може означати те, що газопровід "Газпрому" можна буде завантажити тільки наполовину. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.