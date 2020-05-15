Новини

Пільги на оплату комунальних послуг триватимуть до завершення карантину, - Кличко

2 09520
Пільги на оплату комунальних послуг триватимуть до завершення карантину, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко сказав в ході брифінгу 15 травня.

Він нагадав, що кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств: "Центр комунального сервісу" (ЦКШ) і "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

"Хочу нагадати, що від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці. Місто має платити за газ, воду, паливо, готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплату, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж", - зазначив Кличко.

Також читайте: Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко

Мер звернув увагу на те, пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

"Ми почали тільки перший етап послаблень. І якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто оплатить до кінця місяця", - зазначив Кличко.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андерсен #450397
    Виталя ты о чем это сейчас. Было постановление правительства с разрешением вообще не платить коммуналку до конца карантина ( его полной отмены) плюс 30 дней после. Или как всегда власть что примет, озвучит, и только спустя время сигнал по извилинам серого вещества куда то дойдет и приходит понимание что опять " обосрались".
  • wake up-UA
    Ще восени 2019 в Києві таке дійсно було.

    Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
  • Роман Самойленко #447963
    вот урод))) на работу добраться - нельзя, кличко не разрешает, дохода у людей нет - а за коммуналку плати))) красавчик
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини