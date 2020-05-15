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Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

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Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов
Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Степанов розповів, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн.

"Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.

Також читайте: МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А позавчера врал о уже 18 областях. Хотя бы запоминал что врет, а то как-то весело получается.
  • Frol Fedoroff
    ТК "Прямой" голосование он-лайн: Оценка итогов работы Зеленского за год
    Положительно - 8% Отрицательно- 92%
  • 18c49ed2
    Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6491
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