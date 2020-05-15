Відкривати ТРЦ поки що небезпечно, це питання епідеміологічної ситуації, - КМДА

Відкриття торговельно-розважальних центрів у Києві поки не є актуальним, у них складно забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Вони (ТРЦ. - Ред.) поки не відкриваються, ми стежимо за рівнем захворюваності ... і динаміка нам поки свідчить про те, що відкриття ТРЦ, де поки неможливо забезпечити перебування за нормами необхідної кількості людей, може бути додатковою небезпекою", - наголосив заступник голови КМДА.

"Гадаю, з часом ми їх відкриємо, але коли - це питання часу та епідеміологічної ситуації", - додав Мондрієвський.

Говорячи про ситуацію з відкриттям ринків у столиці, Мондрієвський зауважив, що відновлюють свою роботу тільки ті ринки, які працюють за документами і можуть належним чином гарантувати безпеку на своїй території.

"Що стосується ринків ... ми щодня обговорюємо ... відпускаємо ситуацію поступово, не слід цього робити різко, щоб це не призвело до ускладнення ситуації, і ми знову не посилювали обмеження", - пояснив заступник голови КМДА.

Також Мондрієвський зазначив, що деякі підприємці, власники ринків, працювали без оформлення документів.

"Необхідно бути готовим до відкриття ... всі можуть отримати дозвіл ... але дати дозвіл всім працювати без дотримання правил безпеки теж є нечесним і викликає додаткову небезпеку", - підсумував він.

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