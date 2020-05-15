З Шанхаю 17 травня вилетить останній на час пандемії чартер до Києва, - посольство

З Шанхая до Києва 17 травня вилетить спеціальний рейс, який, ймовірно, буде останнім чартером з Китаю в Україну на цей момент у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило посольство України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"Як уже повідомлялось Посольством, на 17 травня ц.р., у зв’язку з численними наполегливими зверненнями громадян, авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" заплановано спеціальний чартерний рейс за маршрутом Шанхай-Київ (вартість квитка – близько 6 500 юанів)", - йдеться в повідомленні посольства.

Зазначається, що після Після вказаної дати спеціальних чартерів із Китаю в Україну, швидше за все, більше не буде. Наразі навряд чи можливо, з відомих причин, і спрогнозувати дату відновлення регулярного авіасполучення між Китаєм та Україною.

"Таким чином, на невизначений час єдиним варіантом повернення в Україну з КНР (крім рейсу МАУ 17 травня) залишатиметься транзит через Білорусь (вартість авіаквитка до Мінська – 16 800 юанів), який також може бути припинений у випадку подальшого погіршення епідеміологічної ситуації", - пояснюється в повідомленні.

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З урахуванням викладеного, наполегливо рекомендуємовсім громадянам, які раніше висловлювали бажання повернутися з Китаю в Україну, але через припинення міжнародного авіасполучення не могли цього зробити, скористатися створеною для них можливістю та вже сьогодні придбати квитки на літак МАУ для повернення на Батьківщину. Квитки на рейс доступні в продажі через мобільний додаток авіакомпанії або ж на її офіційному сайті. Консультації представників МАУ можна отримати через WeChat у групі "Embassy – back to Ukraine" (QR-код для вступу в групу додається).

У посольстві України нагадали, що скористатися рейсом "МАУ" для повернення в Україну можуть не тільки громадяни України, а й іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні; іноземці, які є другим з подружжя або дітьми громадян України; деякі інші категорії осіб.