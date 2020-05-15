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Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

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Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ
20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили РФ, що є військовим злочином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційному зведенні МінТОТ.

"14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що призов населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

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Водночас МінТОТ повідомили, що у цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті святкування 9 травня. Однак планові заходи не припинилися.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7045
  • Anatoly Zaychenko
    не пишите муйню какое это преступление, бабушка с дедушкой сходили на референдум а внучок едет до белых медведей что еще надо все супер
  • Рома Маестро
    Крымским предателям посвящается:


    Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
    может быть последний раз на тебя залазею...
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