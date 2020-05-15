Від сьогодні на Львівщині пом'якшили карантинні заходи, - ОДА

На Львівщині пом'якшили карантинні заходи з 15 травня, дозволивши відкриття літніх майданчиків кафе, роботу ринків і будівельні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Рішенням комісії ТЕБ та НС Львівщини з 15 травня в області послабили карантин.

Дозволено:

- проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів;

- робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;

- робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг;

- медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;

- діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;

- ремонт техніки;

- хімчистки;

- поштова та кур’єрська діяльність;

- будівельні роботи;

- діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;

- доставка продуктів харчування;

- агропродовольчі ринки;

- діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;

- безпосередній прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);

- підприємства у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);

- журналістська діяльність;

- здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);

- проведення у театрах, цирках, концертних організаціях,( художніх) до 50 ос.;

- діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

- проїзд легковими автомобілями; службовими та/або орендованими автомобілями.

Водночас заборонено:

- перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/ распіратори);

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, тд;

- відвідування закладів освіти її здобувачами;

- проведення всіх масових заходів;

- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),

- роботу закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,

- перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;

- здійснювати відключення електроенергії;

- припиняти постачання природного газу;

- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установи соціального захисту;

- відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- самовільно залишати місця обсервації.

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