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Від сьогодні на Львівщині пом'якшили карантинні заходи, - ОДА

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Від сьогодні на Львівщині пом'якшили карантинні заходи, - ОДА
На Львівщині пом'якшили карантинні заходи з 15 травня, дозволивши відкриття літніх майданчиків кафе, роботу ринків і будівельні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Рішенням комісії ТЕБ та НС Львівщини з 15 травня в області послабили карантин.

Дозволено:

  • - проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • - індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів;
  • - робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
  • - робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
  • - провадження діяльності з надання фінансових послуг;
  • - медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;
  • - діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;
  • - ремонт техніки;
  • - хімчистки;
  • - поштова та кур’єрська діяльність;
  • - будівельні роботи;
  • - діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;
  • - доставка продуктів харчування;
  • - агропродовольчі ринки;
  • - діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
  • - безпосередній прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
  • - підприємства у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);
  • - журналістська діяльність;
  • - здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);
  • - проведення у театрах, цирках, концертних організаціях,( художніх) до 50 ос.;
  • - діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
  • - проїзд легковими автомобілями; службовими та/або орендованими автомобілями.

Водночас заборонено:

  • - перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/ распіратори);
  • - перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, тд;
  • - відвідування закладів освіти її здобувачами;
  • - проведення всіх масових заходів;
  • - роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
  • - роботу закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;
  • - регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,
  • - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;
  • - здійснювати відключення електроенергії;
  • - припиняти постачання природного газу;
  • - відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установи соціального захисту;
  • - відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
  • - перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • - самовільно залишати місця обсервації.

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Автор: Наталя Джума

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