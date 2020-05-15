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Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ

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Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорили з послами країн "Великої сімки" (G7) можливості співпраці.

Про це повідомив Саакашвілі 15 травня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку та обговорили можливості співпраці", - написав Саакашвілі

Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ 01

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    Ещё портнова возьмите )))
  • Myroslav Hrabovsky
    Ні один, ні другий не являються делегованими народом України.
  • Alex Newman
    рекомендую почитать, узнать информацию, как Зеленский:
    1. запускает в Украину российские компании
    2. как тендера выигрывают свои люди и пилят миллиарды.

    Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 4164 Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 7998
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