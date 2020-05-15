Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ
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Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорили з послами країн "Великої сімки" (G7) можливості співпраці.
Про це повідомив Саакашвілі 15 травня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку та обговорили можливості співпраці", - написав Саакашвілі