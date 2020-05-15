Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорили з послами країн "Великої сімки" (G7) можливості співпраці.

Про це повідомив Саакашвілі 15 травня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку та обговорили можливості співпраці", - написав Саакашвілі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський