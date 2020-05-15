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Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко

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Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що якби метрополітен досі залишався відкритим, то загиблих від коронавірусу рахували б не сотнями, а на тисячами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми не закрили метро, то, боюся, кількість загиблих вимірювалася б не сотнями, а тисячами. Тому що громадський транспорт, ресторани, бари і кафе - це ті місця, де люди дуже часто контактують між собою. І загроза вірусу нікуди не поділася", - зазначив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, Україна не може і далі "закривати економіку".

"На довгі роки, а може бути, і назавжди, зміниться ставлення громадян до контактів один з одним. Бачите, ми з вами вже не вітаємося за руку, близькі люди між собою обмежили контакти. Наприклад, ті ж офіціанти обслуговуватимуть людей в масках, кухарі працюватимуть у масках, тому що в закладах громадського харчування, в торгівлі кожен такий контакт може закінчуватися передачею вірусу", - наголосив заступник міністра.

Геращенко ще раз зазначив, що вірус нікуди не зник. Буде і друга, і третя хвиля вірусу. Просто з часом людство обов'язково винайде вакцину і ліки, які дозволять легше переносити цю інфекцію.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вла
    ойц, гАнтошка хєращенка намалювався, фахівець в усіх питаннях - від військових до медичних.
  • Дмитрий Ч
    Если будем заниматься домыслами, то у меня есть все основания утверждать, что если бы Зеленский не свозил всех украинцев эшелонами из за границы без прохождения в карантине, то Украина вообще обойтись без всеобщего карантина и больных были бы единицы, а не тысячи!!!
  • Kate Kalmuk
    Если бы, наверное, может быть? У вас есть научное подтверждение ваших маразмов или опять пшик, как с парками. Нигде в мире не ограничивали работу общественного транспорта. Только на короткое время в Израиле и то всем пайки принесли домой, каждой семье, набор из необходимых продуктов.
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