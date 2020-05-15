Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що відмова німецького регулятора звільнити російський трубопровід "Північний потік-2" від європейського регулювання ставить хрест на спекуляціях навколо газопроводу.

Про це Мельник заявив у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Цим рішенням німецької влади фактично поставлено жирний хрест на численних політичних спекуляціях останнього пів року про те, що нібито певні сили у Німеччині мали свідомий намір створити для Nord Stream 2 законодавчі лазівки для звільнення цього суперечливого проєкту з-під європейського законодавства", - упевнений Мельник.

Дипломат підкреслив, що Україна, економічні та політичні інтереси якої, як відомо, зазнають суттєвого впливу внаслідок спорудження цього газогону, з перших хвилин мала "абсолютну довіру" у те, що німецька держава забезпечить справедливий та неупереджений розгляд питання про можливе виключення Nord Stream 2 з-під регулювання ЄС.

"Тож нинішнє рішення Bundesnetzagentur ми розглядаємо як свого роду тріумф у справедливому врахуванні інтересів як зацікавлених країн Євросоюзу, так і насамперед України як майбутньої держави-члена ЄС, яка надзвичайно цінує незмінну потужну підтримку і солідарність з боку офіційного Берліна", - заявив Мельник.

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