Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник
Про це Мельник заявив у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Цим рішенням німецької влади фактично поставлено жирний хрест на численних політичних спекуляціях останнього пів року про те, що нібито певні сили у Німеччині мали свідомий намір створити для Nord Stream 2 законодавчі лазівки для звільнення цього суперечливого проєкту з-під європейського законодавства", - упевнений Мельник.
Дипломат підкреслив, що Україна, економічні та політичні інтереси якої, як відомо, зазнають суттєвого впливу внаслідок спорудження цього газогону, з перших хвилин мала "абсолютну довіру" у те, що німецька держава забезпечить справедливий та неупереджений розгляд питання про можливе виключення Nord Stream 2 з-під регулювання ЄС.
"Тож нинішнє рішення Bundesnetzagentur ми розглядаємо як свого роду тріумф у справедливому врахуванні інтересів як зацікавлених країн Євросоюзу, так і насамперед України як майбутньої держави-члена ЄС, яка надзвичайно цінує незмінну потужну підтримку і солідарність з боку офіційного Берліна", - заявив Мельник.