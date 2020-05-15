СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році

Служба безпеки України повідомила про підозру в хуліганських діях двом особам, які напали на активіста Сергія Стерненка в Одесі в 2018 році.

"Підозри висунуто за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії)", - сказали Інтерфакс-Україна в спецслужбі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що СБУ викликала Стерненка для вручення підозри.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\