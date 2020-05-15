$3,5 тисячі за рись. Рідкісними тваринами вільно торгують в інтернеті
"Має бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись житиме", повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) WWF України Богдан Вихор.
За даними експертів: "в Україні вільно можна купити рисей, левів, тигрів. Рись на OLX коштує 3,5 тисячі доларів. Навіть були мамонти, напевно, їх можна було б в Україні купити", каже експерт. У матеріалі також йдеться, що незаконна торгівля рідкісними видами - це один з найприбутковіших бізнесів. Він посідає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Обіг становить $20 млрд щорічно. І Україна тут не стоїть осторонь. Дивно, чому екологи не займаються цією темою, віддаючи перевагу іншим. Крім того, як ідеться в матеріалі, в Україні процвітає незаконне полювання. "Основною причиною вбивства ведмедя в Карпатах є бажання самоствердитися. Багаті впливові люди з правоохоронних органів, політики, депутати, судді, бізнесмени хочуть утвердити свій статус, їдуть у гори на вікенд, бо в Африку на сафарі немає часу", пише автор.
За попередньою оцінкою, організація чорного полювання на ведмедя може "коштувати" від 5 до 15 000 євро. Людина їде в гори, щоб утвердити свій статус і показати - я можу собі дозволити вбити ведмедя і мені за це нічого не буде. За минулий рік лише в одній частині Карпат вбили 9 ведмедів (це тільки відомі випадки. - Ред.). Убивство заради шкури або м'яса - значно менш вагома причина для людей. Попри те, що ведмідь уже понад 10 років у Червоній книзі, його чисельність не збільшилася. У 70-х роках їхня кількість становила приблизно 1200-1500 особин, зараз, за останніми даними Червоної книги, чисельність впала до 300. Ведмежата, які народжуються і виживають, стають жертвами браконьєрів у дорослому віці.
Загалом, у матеріалі зазначено, що Україні час взятися за екологію, зберегти річки, ліси, водойми. Уберегти країну від сміття, зберегти здоров'я, продовжити життя людині і тваринам, економічні збитки від такого жахливого становища - величезні, але значно важливішими є види рослин і тварин, які зникають безповоротно.