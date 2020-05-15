$3,5 тисячі за рись. Рідкісними тваринами вільно торгують в інтернеті

За даними вчених із Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

"Має бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись житиме", повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) WWF України Богдан Вихор.

За даними експертів: "в Україні вільно можна купити рисей, левів, тигрів. Рись на OLX коштує 3,5 тисячі доларів. Навіть були мамонти, напевно, їх можна було б в Україні купити", каже експерт. У матеріалі також йдеться, що незаконна торгівля рідкісними видами - це один з найприбутковіших бізнесів. Він посідає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Обіг становить $20 млрд щорічно. І Україна тут не стоїть осторонь. Дивно, чому екологи не займаються цією темою, віддаючи перевагу іншим. Крім того, як ідеться в матеріалі, в Україні процвітає незаконне полювання. "Основною причиною вбивства ведмедя в Карпатах є бажання самоствердитися. Багаті впливові люди з правоохоронних органів, політики, депутати, судді, бізнесмени хочуть утвердити свій статус, їдуть у гори на вікенд, бо в Африку на сафарі немає часу", пише автор.

За попередньою оцінкою, організація чорного полювання на ведмедя може "коштувати" від 5 до 15 000 євро. Людина їде в гори, щоб утвердити свій статус і показати - я можу собі дозволити вбити ведмедя і мені за це нічого не буде. За минулий рік лише в одній частині Карпат вбили 9 ведмедів (це тільки відомі випадки. - Ред.). Убивство заради шкури або м'яса - значно менш вагома причина для людей. Попри те, що ведмідь уже понад 10 років у Червоній книзі, його чисельність не збільшилася. У 70-х роках їхня кількість становила приблизно 1200-1500 особин, зараз, за ​​останніми даними Червоної книги, чисельність впала до 300. Ведмежата, які народжуються і виживають, стають жертвами браконьєрів у дорослому віці.

Загалом, у матеріалі зазначено, що Україні час взятися за екологію, зберегти річки, ліси, водойми. Уберегти країну від сміття, зберегти здоров'я, продовжити життя людині і тваринам, економічні збитки від такого жахливого становища - величезні, але значно важливішими є види рослин і тварин, які зникають безповоротно.