"Зелена альтернатива?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять енергетичну галузь України

Сьогодні, 15 травня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть про те, в якому стані зараз перебуває енергетична галузь України, та чи є майбутнє у "зеленої" енергетики?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії токшоу з’ясовуватимуть, чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС. А також шукатимуть відповіді, чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?

Гостями випуску стануть Ольга Буславець, виконуючий обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України; Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010); Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020); Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012); Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї; Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП; Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ"; Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".