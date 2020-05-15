Вітчизняні "апарати ШВЛ", які збирається закупити МОЗ, можуть бути вкрай небезпечними, - анестезіологи

Асоціація анестезіологів України звернулася з відкритим листом до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Лікарі стверджують, що спекуляції на темі ШВЛ небезпечні загрозою для життя українців і безглуздою тратою бюджетних коштів.

Текст листа оприлюднено на сайті Асоціації анестезіологів України, інформує Цензор.НЕТ.

"У розпал пандемії коронавірусу в Україні виник ажіотаж щодо закупівлі апаратів ШВЛ. До цього процесу залучена не лише держава, а і політики, підприємці, благодійники та волонтери. За більш ніж 2 місяці такої активності, нажаль, спостерігаються дуже небезпечні тенденції, що потенційно можуть негативно вплинути на якість надання медичної допомоги хворим та призвести до марної трати державних коштів", - сказано в листі.

В асоціації зазначають, що останнім часом намітилася тенденція, "коли багато" інженерів "розробляють і закликають до масового виробництва своїх винаходів, які нібито можуть замінити апарати ШВЛ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського

"Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з "апаратів ШВЛ" на базі ручного дихального мішка "Амбу". Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання. Адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за об’ємом або тиском та синхронізації апарату з пацієнтом", - заявляють в асоціації.

При цьому українські анестезіологи підкреслюють, що деякі з анонсованих як вітчизняні апарати ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих і дійсно можуть бути вкрай небезпечними.

Анестезіологи вимагають враховувати їхню думку в ухваленні рішень про придбання ШВЛ і "припинити спекуляції на цій темі і безглузду витрату державних коштів".

Нагадаємо, 13 травня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що держпідприємство "Новатор" з м. Хмельницький отримало дозвіл МОЗ на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

На думку колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, ці апарати можуть бути небезпечні для пацієнтів.