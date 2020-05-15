Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем. ДОКУМЕНТ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати аналітичного вивчення проблемних питань, що виникали під час проведення атестації прокурорів, опубліковані на сторінці в мережі Facebook колишнім слідчим з особливо важливих справ ГПУ Галиною Климович.
Атестація проходила в три етапи.
За результатами першого етапу атестації успішно пройшли тестування 795 прокурорів (59,4%), не пройшли - 192, а не з'явилися на тестування 95.
За результатами другого етапу атестації успішно пройшли тестування 769 прокурорів (57,4%), не пройшли - 24.
А за результатами проходження третього етапу атестації успішно пройшли співбесіду 610 прокурорів, не пройшли 154 і не прийшли на співбесіду - 5.
Таким чином, з 1339 прокурорів Генеральної прокуратури України лише 610 (45%) успішно пройшли переатестацію та були переведені в Офіс генерального прокурора.
На підставі викладеного доручити відповідним самостійним структурним підрозділам Офісу генерального прокурора розробити орієнтовні критерії для оцінки доброчесності прокурора, яка б максимально відповідала об'єктивним критеріям і мінімізувала суб'єктивні оцінки при проходженні третього етапу атестації.