Карантин в Україні можна пом'якшувати кожні 10 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кожні десять днів Україна може переходити на інший етап карантину.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Україна, передає Цензор.НЕТ.

Степанов розповів, що кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії. Зокрема, рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів з сімома попередніми днями, заповненість ліжок у лікарнях.

"22 травня у нас етап, на якому ми можемо дозволити роботу дитсадків, готелів, транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів. Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. У деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садки не відчиняться. Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап", - зазначив Степанов.

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