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Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників. ДОКУМЕНТ

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Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників. ДОКУМЕНТ
За результатами перших двох етапів проходження атестації в органи регіональних прокуратур, 687 прокурорів підлягають звільненню.

Про це свідчать результати аналітичного вивчення проблемних питань, що виникали під час проведення атестації прокурорів, опубліковані на сторінці в мережі Facebook колишнім слідчим з особливо важливих справ ГПУ Галиною Климович, передає Цензор.НЕТ.

В Офіс Генерального прокурора звернулися регіональні прокурори з листами, в яких вони спрогнозували можливі проблеми кадрового наповнення прокуратур після звільнення прокурорів за результатами проведення двох етапів атестації.

Зазначається, що після звільнення прокурорів, протягом тривалого часу залишатиметься вакантною значна кількість посад прокурорів.

За прогнозами керівників регіональних прокуратур у цей період часу значно зросте навантаження на прокурорів, які успішно пройде атестацію і будуть назначені на посади, що негативно відобразиться на якості і ефективності виконання конституційних функцій прокуратури.

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Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 01
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 02
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 03
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 04
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 05
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 06
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 07

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • шурец
    дно если они не знают законов то как они могут работать??????????????
  • Envoy
    Какое горе !!! Нет этих "честных" человеков , нет проблем .
  • Valentin Nasus
    Замечательная логика. Я представляю себе прокурора, который приходит в клинику оперировать себе язву, на что ему отвечают: "Вы знаете, у нас хирургов, которые умеют делать операции, не убивая пациента, пока нет (ну не хватает кадров!), но мы специально для вас оставили того, у кого в прошлом году умерли все пациенты. Но резать он умеет, у него диплом есть! Ну как, ложитесь на стол?" Мне почему-то кажется, что, если мы оставляем коррумпированных сволочей в судебной системе (судебной, Карл!), мы должны согласиться и на то, что нас будут оперировать подобные вивисекторы.

    PS: Мне это напоминает избрание президента в одной стране: "Вы знаете, у нас вообще нормальных и вменяемых людей нет, все опытные - казнокрады и сволочи, но есть незапятнанный клоун. Давайте его изберем - на худой конец?"
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