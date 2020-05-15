На сході України - сплеск порушень припинення вогню, ситуація абсолютно неприпустима, - спецпредставниця ОБСЄ Грау
Про це заявила після засідання ТКГ 14 травня Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Грау зазначає, що нинішній розвиток ситуації з безпекою в зоні конфлікту на Донбасі викликає занепокоєння.
"За останні три тижні з часу нашої попередньої зустрічі спостерігався сплеск порушень припинення вогню. Кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, також різко зросла, так само як і масштаби руйнування цивільної інфраструктури та майна", - заявила вона.
Грау наголосила, що такий розвиток подій абсолютно неприпустимий. "Я наполегливо закликаю підписантів Мінських угод після рішень саміту "нормандської четвірки" в Парижі докласти всіх зусиль для того, щоб домовитися і підтвердити всеосяжне і стійке припинення вогню", - сказала вона.
Грау зазначила, що також неприпустимо будь-яким чином обмежувати доступ СММ ОБСЄ, яка, відповідно до її мандату, охоплює всю територію України, зокрема з метою моніторингу та перевірки дотримання припинення вогню.
Під час обговорення в робочій підгрупі з безпеки координатор закликала сторони проявити максимальну стриманість, щоб стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту.
Крім того, підгрупа обговорила питання, що стосуються визначення додаткових ділянок розведення сил і техніки, а також розробки і реалізації оновленого плану розмінування.
Політична підгрупа розглянула аспекти, пов'язані з "особливим статусом деяких районів Донецької та Луганської областей України і реалізацією "формули Штайнмайера", як передбачено Мінськими угодами".
Робоча підгрупа з гуманітарних питань обговорила питання підготовки наступного взаємного звільнення утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом, а також питання одночасного відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії зіткнення.
Економічна робоча підгрупа розглянула нагальні питання водопостачання через лінію зіткнення.