США почали поставляти нафту в Білорусь

США почали поставки нафти в Білорусь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти зі США в Білорусь. Це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту в Республіку Білорусь 1 лютого 2020 року Державного секретаря США Майкла Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - заявив міністр закордонних справ Білорусі В. Макей.

У МЗС зазначили, що здійснення поставок американської нафти є частиною державної стратегії Білорусі щодо диверсифікації джерел постачання і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу в 2020 і в наступні роки.

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