З'явилися нові підозрювані у справі про пожежу в одеському коледжі

Правоохоронці в справі про пожежу в одеському торгово-економічному коледжі повідомили про підозру двом співробітникам навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Зазначається, що завідувачку денним відділенням економіки та підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, який до 02.12.2019 перебував на посаді, підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Окрім того, керівнику коледжу та завідувачу господарством навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України.

На цей час ці особи перебувають під домашнім арештом.

Також дивіться: Унаслідок пожежі в квартирі на столичному Подолі загинув чоловік, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Також вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу завідувачці денним відділенням економіки та підприємництва коледжу та оголошення в розшук і встановлення місця перебування колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті загинули 16 людей, ще понад 30 були поранені.