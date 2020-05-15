З'явилися нові підозрювані у справі про пожежу в одеському коледжі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
Зазначається, що завідувачку денним відділенням економіки та підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, який до 02.12.2019 перебував на посаді, підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).
Окрім того, керівнику коледжу та завідувачу господарством навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України.
На цей час ці особи перебувають під домашнім арештом.
Також вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу завідувачці денним відділенням економіки та підприємництва коледжу та оголошення в розшук і встановлення місця перебування колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.
Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті загинули 16 людей, ще понад 30 були поранені.