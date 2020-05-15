Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів. ФОТО

Канадська поліцейська місія в Україні передала Національній гвардії 17 тис. респіраторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Канадська сторона передала засоби індивідуального захисту для особового складу Національної гвардії України, який залучається до виконання завдань із попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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"Ми раді допомогти Нацгвардії України і зацікавлені в розвитку співпраці з нею. Для нас важливо, що ми можемо допомогти зберегти здоров'я вашим бійцям, адже Канада зараз має подібні виклики, і це нам близьке, це ознака тісного партнерства між нашими країнами", - запевнив Джон Робін, суперінтендант, керівник Канадської поліцейської місії в Україні.

Довідка.

Канадська поліцейська місія в Україні (CPMU) - це проєкт, який почався в 2016 році. Його завдання - підтримка зусиль України з реформування поліції, підвищення потенціалу та ефективності українських правоохоронних структур.