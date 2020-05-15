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Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів

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Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів
Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів, які будуть спрямовані на фінансування спільного проєкту щодо поліпшення сфери охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства фінансів України в Facebook.

Зазначається, що виділені Світовим банком кошти підуть на додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Частину отриманих коштів, а саме 35 млн доларів, направлять на заходи щодо посилення захисту населення і протидії поширенню коронавірусу.

"Інша частина коштів буде використана на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах у регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров'я і зміцнення потенціалу НСЗУ", - заявили в Мінфіні.

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Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    Дали гроші тим, хто інфікував 3000 українських медика.
  • Иван Петрович Сидоров
    Мало,не хватит. Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов
  • ALEX SUROVV
    Короче деньги дали не на конкретную реформу а на разбазаривание. Тоесть ето просто взятка нашему правительсву. За что именно узнаем позже
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