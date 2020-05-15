Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді. СПИСОК

До Конституційного суду України надійшло подання народних депутатів про конституційність закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду.

"14 травня 2020 року в Конституційний суд України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення "від 31 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Автори клопотання просять суд визнати оспорюваний закон таким, що не відповідає Конституції України.

Під текстом подання стоять 54 підписи, хоча в повідомленні відділу комунікацій сказано про 53 осіб, що звернулися. Останнім підписався депутат СН Олександр Дубінський.

Крім нього, підписи під поданням поставили всі 44 депутати "Опозиційної платформи - За життя", член групи "За майбутнє" Яценко, виключений із фракції "Слуга народу" Поляков, позафракційний Деркач та інші.

Нагадаємо, перше подання про визнання закону про ринок землі неконституційним надійшло в КС 4 травня. Його подали 48 народних депутатів.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.















