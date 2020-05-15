Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС

Збройні формування двічі відкривали вогонь по українських силах із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

Обидва обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового.

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"Підступні дії російських найманців не залишилися безкарними. Наші воїни з наявних вогневих засобів відкривали вогонь у відповідь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили у штабі.



