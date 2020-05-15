Новини

Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС

2 18817
Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС
Збройні формування двічі відкривали вогонь по українських силах із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

Обидва обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр

"Підступні дії російських найманців не залишилися безкарними. Наші воїни з наявних вогневих засобів відкривали вогонь у відповідь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили у штабі.

Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС 01Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС 02
Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС 03

Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Сергій Ко #315357
    Не Орехово, а Золоте-4. Там де ділянка відведення сил ООС. Це те місце, про яке казав Головнокомандувач:"У разі порушення перемир'я, наші війська повернуться на свої позиції".
  • peremoga ua
    Ну шо, бубочко, як тобі громадянській конфлікт,*****?! Якесь обісране зелене чморидло видає себе за прєза!) Квартали бувають не тільки на кривому рогу, але ще й на кладовищі!) Пам'ятай про це, лялька каломойська!)
  • Vika Lysenko
    Зелёная сопля»ягелох42» -наркоман позорный, трус ,предатель ! А вся его камарилья из погорелого шапито ворье и барыги на крови
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини