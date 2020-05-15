Обсяг переказів заробітчан в Україну може впасти на 30%, - польський експерт Козловскі
Про це заявив головний економіст Польської федерації підприємців Лукаш Козловскі. Його прогноз озвучив аналітичний центр CASE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У результату, за оцінкою Лукаша Козловскі, зменшення грошових переказів із Польщі в Україну через наслідки пандемії може досягти 30%", - вказав центр у повідомленні.
При цьому, за оцінками польських економістів, 12% українських заробітчан залишили Польщу через карантин.
Загалом, за оцінкою виконавчого директора CASE Дмитра Боярчука, падіння доходів заробітчан на 30% загрожує втратою $4 млрд валютних надходжень у 2020 році.
Як повідомлялося, НБУ очікує скорочення обсягу переказів заробітчан в Україну в 2020 році на $0,5-1 млрд з $12 млрд у зв'язку з поширенням по світу коронавірусу.